Tre cittadini sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Spoleto per furto ed indebito utilizzo di carta di credito. Vittima una donna 81enne del luogo.

Il lavoro dei militari è partito in avvio di ottobre in seguito al furto subito dall’anziana: «Terminati alcuni acquisti, era intenta a risalire sulla propria autovettura per tornare a casa. Mentre una delle due ragazze la distraeva con un banale pretesto, i complici si introducevano in auto per asportarle la borsa che aveva poggiato sul sedile del passeggero», spiega l’Arma. A finire nei guai due cubane di 24 e 33 anni, più un peruviano 32enne.

La donna si è accorta del furto solo a casa. Nel contempo i malviventi avevano utilizzato la sua bancomat per varie operazioni, compreso l’acquisto di uno smartphone. «La svolta delle indagini è avvenuta quando alcuni attenti cittadini hanno segnalato al Nue 112 la presenza di tre persone sospette in un’area attigua proprio a quella ove era stato perpetrato il furto». Le tre persone sono state così raggiunte e denunciate. «L’Arma dei carabinieri ricorda l’importanza di non condividere mai dati personali sensibili, ancor più quelli bancari, via telefono o sms, e di conservare, in un posto sicuro, eventuali pin e codici di accesso».