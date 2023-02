Rubano gasolio fra Terni e Narni: doppia denuncia della polizia

Due denunce a piede libero per furto aggravato in concorso: questo il bilancio dell’attività condotta dagli agenti della III sezione della squadra Mobile della questura di Terni, nella notte fra lunedì 30 e martedì 31 gennaio. La polizia ha infatti scoperto due soggetti – recidivi – intenti a rubare gasolio dai mezzi in sosta in un parcheggio della zona industriale di Maratta, fra Terni e Narni.

Pedinati

Nei pressi dell’abitazione di un 45enne di Terni, già colpito da obbligo di dimora, gli investigatori della Mobile hanno visto fermarsi un’auto di grossa cilindrata. Il 45enne è uscito di casa, è salito a bordo del veicolo che si è poi diretto verso Maratta Bassa, fra Terni e Narni Scalo, fermandosi in un’area utilizzata come parcheggio per i veicoli industriali e mezzi da lavoro.

La perquisizione

A quel punto uno dei due uomini è sceso dall’auto con due grosse taniche di plastica, ha scavalcato una recinzione e dopo circa dieci minuti è tornato. Una volta a bordo, l’auto è ripartita verso Terni per poi fermarsi di fronte a un locale nella zona dello stadio ‘Liberati’. In quel momento è scattato il controllo da parte della polizia di Stato che ha fatto emergere la presenza, a bordo dell’auto, di quattro grosse taniche piene di gasolio e di un tubo di gomma giallo, presumibilmente utilizzato per aspirare il carburante.

Denunciati

I due soggetti sono stati così condotti in questura e denunciati a piede libero: nei guai, oltre al 45enne ternano, c’è finito anche un 56enne originario della Puglia, residente a Terni e pregiudicato. Per il 45enne è scatta anche la segnalazione per il mancato rispetto dell’obbligo di dimora, visto che sarebbe dovuto stare a casa fra le 20 e le 7 del mattino. Il giorno seguente, 31 gennaio, gli investigatori della Mobile ternana hanno effettuato un altro sopralluogo nel parcheggio dei veicoli industriali ed hanno trovato altre tre grosse taniche di plastica e un tubo giallo di gomma ancora infilato nel serbatoio di un veicolo.