Rubano monete da lavanderia a gettoni: due giovani arrestati

Il primo è un 30enne originario della zona, il secondo più giovane è un siciliano residente da tempo nell’assisano. Sono i due arrestati dai carabinieri del radiomobile della Compagnia di Assisi per un curioso motivo: sono stati colti in flagrante mentre rubavano monete dalla lavanderia a gettoni.

Gli arresti

Sono stati fermati dai militari mentre si allontavano in fretta e furia da una lavanderia automatica del territorio: è qui che avevano provato a forzare la cassa automatica per prendere le monete. A farli desistere l’allarme automatico dell’attività. I carabinieri sono intervenuti ed a stretto giro li hanno individuati: perquisizione del veicolo e vari attrezzi da scasso trovati, passamontagna per occultare il volto e diverse centinaia di euro in monete. Da quanto accertato sono state prelevate da un’altra lavanderia della zona di Petrignano d’Assisi. Il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre i due sono stati accompagnati in caserma a Santa Maria degli Angeli. Le manette sono scattat per tentato furto aggravato in concorso. C’è inoltre la denuncia per furto aggravato e ricettazione. Si trovano ora nel carcere di Capanne.