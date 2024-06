Rubano superalcolici al supermercato: 17enne arrestato e 16enne denunciato

Un 17enne è stato arrestato per rapina impropria ed un 16enne denunciato per furto aggravato dai carabinieri della Compagnia di Perugia. I due – secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma – sono entrati in un supermercato di Ponte Felcino intorno all’ora di chiusura e si sono impossessati di alcune bottiglie di superalcolici, nascondendole sotto le felpe. A notarli è stato un addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale che si è avvicinato ai due ragazzi ma, per tutta risposta, è stato minacciato con un coltello dal 17enne, azione che ha consentito ai due di guadagnarsi la fuga. Nel giro di poco i carabnieri sono riusciti a trovare i due minorenni, ancora in possesso della refurtiva e del coltello usato. Successivamente sono stati riconosciuti dall’addetto alla sicurezza e sono scattate le misure già citate.

