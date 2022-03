Rubano tre quintali di rame alla stazione di Foligno: arrestati

Tre quintale di rame rubati alla stazione ferroviaria di Foligno. L’accusa è nei confronti di due persone residenti fuori regione: sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia.

Il blitz

I militari nella prima mattinata hanno controllato gli occupanti di una vettura in sosta all’altezza della stazione: sul sedile posteriore c’era una notevole quantità di rame (pregiato e ricercato) e ciò non è sfuggito ai carabinieri. Nelle ore precedenti erano stati smontati diversi elementi da un locomotore di interesse storico, compatibili con quelli ritrovati nell’auto.

In manette

Per entrambi è scattato l’arresto per il presunto furto di rame, mentre – sottolinea l’Arma – gli elementi metallici sono stati restituiti all’ente ferroviario che si è fatto carico della riparazione della Locomotiva. La misura è stata convalidata in seguito all’udienza davanti al gip del tribunale di Spoleto: i protagonisti sono ora ai domiciliari.