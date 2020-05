Running, si ricomincia a gareggiare (via web)

Sulla corsa libera, in periodo di lockdown, si è scritto di tutto e ci sono state molte polemiche; ciò soprattutto per il fatto che l’attività è molto diffusa. E in tanti si dolgono perché ci vorrà ancora molto tempo per riproporre l’organizzazione di gare podistiche. Così, i tanti runner umbri si organizzano a distanza e passano dallo smart working al running virtuale.

Si parte domenica

La prima gara podistica che si svolgerà in Umbria in tempi di coronavirus si terrà domenica 17 maggio grazie all’idea di Fabrizio Rondini che l’ha lanciata per l’appunto sul gruppo facebook Running Virtuale. Sarà per l’appunto una gara ‘virtuale’: ognuno parteciperà da casa e dovrà dimostrare di aver corso la distanza di dieci chilometri attraverso uno dei tanti dispositivi di tracciamento degli allenamenti. Verrò quindi stilata una classifica e saranno stabiliti i vincitori per la categoria maschile e femminile, che riceveranno medaglie a casa. Previsti anche otto premi a sorteggio fra chi si iscriverà entro venerdì.

«Divisi ma uniti»

«È il tentativo di creare un’occasione per correre divisi ma in un certo senso uniti – si legge sulla pagina ufficiale – per ritrovare, anche solo per un momento, la sensazione di partecipare ad uno dei nostri rituali appuntamenti domenicali, per tornare, in questi momenti difficili per tutti, ai pre e post gara, quando lanciavamo sfide ai nostri amici e ne commentavamo l’esito dopo davanti ad un bel bicchiere di birra.