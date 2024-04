Sabato i funerali della 76enne morta mentre andava a ballare

Si terranno sabato 20 aprile alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Bettona (Perugia) i funerali di Carla Bosio, la 76enne di origini piemontesi, residente a Bettona, morta domenica sera dopo essere stata investita da un Fiat Qubo a Pian di Porto (Todi) lungo la statale 3bis. La donna stava raggiungendo la Sala Tiberina insieme al marito Ermanno, per trascorrere una serata all’insegna della sua grande passione: il ballo. Purtroppo il veicolo, condotto da un 33enne di Todi che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, l’ha centrata in pieno e per la 76enne, molto conosciuta anche nell’ambito delle balere/sale da ballo umbre, non c’è stato nulla da fare. Le indagini, condotte dai carabinieri con il coordinamento della procura di Spoleto, hanno portato venerdì alla concessione del nulla osta per procedere ai funerali, fissati nella chiesa di piazza Cavour.

