Sabbione-Confini, ripulita la discarica

Otto volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ sono intervenuti giovedì pomeriggio lungo il percorso ciclopedonale che si snoda all’interno del comune di Narni, partendo dall’incrocio tra strada di Sabbione e strada dei Confini, per ripulire una discarica nota, vasta e oggettivamente indecorosa. L’attività, che fa seguito ai controlli dei carabinieri forestali di Terni, è stata svolta in accordo con il Comune di Narni e con Asm che venerdì ha recuperato tutti i sacchi raccolti.

Soddisfazione

«Inutile dire – è il commento di ‘Mi Rifiuto’ – che lo scenario che ci si è presentato era a dir poco raccapricciante ma, muniti della solita buona volontà, oltre che di guanti, sacchi e pinze, in poco meno di due ore siamo riusciti a bonificare l’intera area. È stato, come sempre, differenziato tutto ciò che era possibile dividere e non sono mancati i ritrovamenti ‘singolari’: marmellate, cartoni per la pizza, buste per cibo da asporto, pacchi di patatine e snack vari, insomma tanti elementi che lasciano pensare che chi ha abbandonato questi rifiuti abbia anche abitudini alimentari non propriamente sane. In più un addobbo natalizio che ci ha fatto un pò dimenticare il caldo afoso. Lo spirito di gruppo è stato come sempre un formidabile volàno per farci portare a termine questa ennesima piccola-grande impresa».