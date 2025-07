Aveva da poco finito di lavorare e, mentre saliva sul pullman per tornare a casa, ha avuto un colpo di calore. L’uomo, un operaio edile 50enne straniero, è stato trasportato al ‘Santa Maria’ per le cure del caso.

A raccontare il fatto è il Messaggero con un articolo a firma di Umberto Giangiuli. I colleghi di lavoro si sono subito accorti che qualcosa non andava e, vedendo la situazione, si sono resi conto che si trattava di un colpo di calore. Il 50enne per ora era stato attivo sotto il sole. In ospedale gli sono state somministrate le cure necessarie per ridurre la temperatura corporea.