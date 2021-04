Salta una presa della rete idrica, Balanzano a secco per tre ore

Una giuntura stradale è saltata lungo strada del Piano, arteria principale dell’abitato di Balanzano, a ridosso della zona industriale, proprio davanti alla scuola dell’infanzia, incrocio via Severi. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Umbra Acque, che hanno risolto il problema in un paio d’ore. Alle 12 in punto l’acqua è tornata.

Troppi mezzi pesanti

A saltare un giunto di collegamento – una ‘presa’ in gergo – probabilmente lesionata dal passaggio di qualche camion, cosa molto frequente considerando la vicina zona industriale, il che si nota anche sullo stato di salute del manto di asfalto in questa parte del territorio che porta verso Ponte San Giovanni e verso lo svincolo Balanzano della E45.