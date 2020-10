Dopo l’emozione e le preghiere di sabato per la firma della storica Enciclica ‘Fratelli Tutti’ da parte di Papa Francesco, Assisi e la comunità francescana celebrano domenica 4 ottobre, San Francesco Patrono d’Italia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ad Assisi in una giornata di dialogo e di fraternità tra fedi e culture diverse. Con lui anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

