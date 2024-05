San Gemini: 31enne denunciato per spaccio di hashish

Un 31enne residente a San Gemini (Terni) è stato denunciato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Amelia, che lo hanno fermato per un controllo a Montecastrilli, per possesso di droga a fini di spaccio. Fra perquisizione personale e dell’autovettura è stato trovato con due spinelli e un involucro con poco più di un grammo di hashish. A casa aveva altri 46 grammi di hashish, un bilancino e materiale per confezionare le dosi. Il tutto è stato sequestrato e il 31enne denunciato alla procura di Terni.

