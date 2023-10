San Gemini, 50esima Giostra dell’arme: vince il rione Rocca

La 50esima edizione della Giostra dell’Arme di San Gemini è stata vinta dal rione Rocca. Nelle tre tornate della sfida che si è disputata domenica 15 ottobre al Campo de li giochi ha avuto la meglio, con 764 punti, sui rivali del rione Piazza, 734 punti. Il rione Rocca raggiunge così la quota di 31 vittorie totali delle Giostra dell’Arme, mentre il rione Piazza si ferma a 18.

L’infortunio durante le prove

Nel pomeriggio di sabato, durante le prove, il cavaliere Jacopo Rossi, uno dei cardini del rione Piazza, insieme a Mattia Zannori e Tommaso Finestra, ha subito un grave infortunio ad una gamba. Il rione Piazza nella Giostra di domenica, al suo posto, ha schierato Leonardo Piciucchi.

I premi

Nel corso della 50esima edizione della Giostra dell’Arme sono stati, inoltre, consegnati i premi per il miglior interprete del sistema naturale di monta a Leonardo Piciucchi (rione Piazza); per il cavaliere più veloce a Mattia Zannori (rione Piazza); per il miglior cavaliere a Luca Innocenzi (rione Rocca); per la miglior taverna a la Malanotte (rione Piazza); per il miglior corteo al rione Rocca.