San Gemini: grave infortunio alle prove della Giostra dell’Arme

Grave infortunio nel pomeriggio di sabato alle prove della ‘Giostra dell’Arme’ di San Gemini per il cavaliere Jacopo Rossi, uno dei cardini del rione Piazza insieme a Mattia Zannori e Tommaso Finestra. In seguito ad una caduta, Rossi avrebbe riportato un serio infortunio ad una gamba – si sospetta la rottura di tibia e perone – e le prove sono state temporaneamente sospese, salvo riprendere intorno alle ore 17.30. La disputa è in programma per domenica al Campo de li Giochi. In seguito all’infortunio del cavaliere di Piazza, c’è stato un serrato confronto – presente anche il sindaco di San Gemini, Luciano Clementella – sulle condizioni di sicurezza della pista. Ma la gara di domenica non sembra in discussione.

