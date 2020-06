Un 74enne è stato troevato senza vita nella mattinata di giovedì all’interno del proprio appartamento a San Gemini, in via Narni. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni che, allertati dai carabinieri del locale comando stazione, hanno trovato il corpo dell’anziano, ormai senza vita. Il decesso sarebbe legato a cause naturali. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa del 74enne la cui morte risalirebbe al giorno precedente quello del ritrovamento.

