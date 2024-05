San Gemini: compra motore per auto online ma viene truffato. Denunciato 23enne

I carabinieri di San Gemini hanno denunciato un 23enne della provincia di Latina per frode informatica e riciclaggio. Tutto è partita dalla denuncia di un 32enne del Sangeminese che, ad inizio aprile, aveva provato ad acquistare un motore per auto dopo aver visto un annuncio su un noto sito di compravendite. Ha preso contatti con il venditore, eseguito il bonifico – 650 euro – ma poi non ha ricevuto nulla. Le indagini dell’Arma di San Gemini hanno consentito di individuare il truffatore, ricostruendo l’intera vicenda. Il 23enne, fra l’altro, è colui che ha ricevuto direttamente il pagamento sul proprio conto.

Condividi questo articolo su