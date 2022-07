San Gemini, il Sii scava ma manca un pezzo: lavori fermi da oltre un mese

di Fra.Tor.

«Docce fredde e interrotte all’improvviso, elettrodomestici bruciati e acqua impura, sabbiosa e piena di sassolini. Non ne possiamo più». La denuncia arriva dai residenti di via Manzoni a San Gemini, che circa un mese e mezzo fa speravano di vedere risolta un problematica che va avanti da anni, ma invece la situazione sembra essere peggiorata.

Acqua sporca

«Nella nostra via, ma da quello che ci dicono un po’ in tutto il paese – raccontano – da sempre ci sono problemi con l’acqua che arriva alle abitazioni. È sempre stata un’acqua impura, sabbiosa e piena di sassolini che negli anni ci ha rovinato lavatrici, caldaie, lavastoviglie, oltre ad essere al quanto schifosa per lavare la casa, i piatti e per l’igiene personale».

Uno scavo e poi il nulla

Circa un mese e mezzo fa, «sono venuti nella nostra via dei tecnici del Servizio idrico. Hanno fatto uno scavo e ci hanno detto che sarebbero intervenuti sulla tubazione, ma non ci hanno spiegato nel dettaglio a cosa sarebbe servito l’intervento. Sapendo dei tanti problemi che avevamo anche con la pressione dell’acqua, abbiamo pensato fosse finalmente un intervento risolutivo. Siamo stati felici e ci siamo messi in attesa della risoluzione del problema. Intanto i giorni passavano e tecnici non si vedevano più. Per farla breve, dal giorno dello scavo non si è più visto nessuno a lavorare».

«Vogliamo chiarimenti urgenti»

Intanto i problemi per i residenti sono peggiorati. «L’acqua che arriva nelle nostre casa è sempre più sporca, non essendoci sufficiente pressione la caldaia non parte quindi ci laviamo e puliamo i piatti con l’acqua fredda, mentre sei sotto la doccia all’improvviso va via l’acqua e non si sa dopo quante ore ritorna. La lavatrice e la lavastoviglie sono bruciate e non ci conviene al momento ripararle perché rischieremmo di romperle nuovamente. Un vero e proprio incubo. Alcuni residenti hanno contattato il Sii e gli è stato risposto che per fare l’intervento necessitano di un pezzo che è stato ordinato ma non è ancora arrivato. Intanto noi siamo qui in attesa con l’acqua sporca, elettrodomestici rotti e con le bollette pagate come tutti gli altri, ma senza poter usufruire del servizio idrico».