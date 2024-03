San Gemini: il vicesindaco Medei rimosso dalla giunta

Dopo le dimissioni datate 14 febbraio di Simone Battistini, assessore a lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata e Protezione civile, ora è la volta di un’altra uscita ‘di peso’ dalla giunta di San Gemini guidata dal sindaco Luciano Clementella. In questo caso, però, non si tratta di dimissioni ma di revoca delle deleghe – commercio, artigianato, imprese, personale, sanità, polizia Locale e sicurezza, al momento tutte assunte dal primo cittadino – al vice sindaco Marco Medei, direttamente nominato dallo stesso Clementella dopo il voto amministrativo del 2019. Ora l’esecutivo, oltre che dal sindaco, è composto da due assessori: Federica Montagnoli e Graziano Soli. «Il vice sindaco – afferma Luciano Clementella – aveva iniziato da qualche tempo a destabilizzare la compagine, anche agendo in maniera non opportuna verso il personale, da qui il provvedimento. Rimane il rispetto per la persona ma non del ruolo e c’è chiaramente amarezza per la decisione assunta, che è comunque meditata e condivisa. Ritengo di aver risolto questo stato di cose e di aver agito per tempo, tutelando l’immagine dell’ente che ne esce rafforzata». IL DECRETO DI REVOCA DEL VICE SINDACO MEDEI (.PDF).

