Problema di viabilità nel pomeriggio di lunedì lungo la statale 3 Bis Tiberina (la E45), nel territorio comunale di San Gemini. A causarlo un mezzo pesante in avaria all’altezza del chilometro 4,7 in direzione nord: Anas spiega che, in via temporanea, un tratto è temporaneamente chiuso al traffico. Sul posto il personale della soceità e le forze dell’ordine per un rapido ripristino della circolazione. Poco prima delle 19 tutto è tornato alla normalità.

