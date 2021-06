San Gemini, nuova ambulanza CRI grazie a cittadini e volontari

Si è svolta a San Gemini l’inagurazione della nuova ambulanza, acquistata grazie al lavoro dei volontari del gruppo locale della Croce Rossa Italiana ed alla vicinanza di tutta la popolazione che ha contribuito, attraverso varie raccolte fondi, affinché il sogno potesse diventare realtà. Il nuovo mezzo sarà da subito messo in servizio per soddisfare le necessità di ogni giorno. Tra le altre cose nel 2021 ricarde il 10° anniversario della fondazione del gruppo e non poteva esserci occasione migliore per festeggiarlo. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Luciano Clementella che ha riservato ai volontari parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto, tanto più durante tutto il periodo della pandemia, e l’intero consiglio direttivo CRI che ha voluto manifestare vicinanza e affetto a tutti i volontari e alla popolazione. Il responsabile del gruppo locale, Enrico Mariani, ha fatto un breve elenco delle tante attività svolte dai in questi dieci anni, periodo che ha permesso ai volontari della CRI di divenire un punto di riferimento per l’intera popolazione. È stata poi mostrata, inizialmente coperta da un drappo tricolore, la nuova ambulanza ai presenti. Inaugurata anche una targa per ricordare quanto sia importante donare sangue.

