San Gemini, ‘orizzonte termale’: se ne parla venerdì con ospiti di primo piano

‘Un nuovo modello di sviluppo è possibile’: questo il titolo dell’evento in programma per venerdì 29 settembre, alle ore 18, nel teatro comunale di piazza San Francesco a San Gemini (Terni). Dopo l’introduzione del sindaco Luciano Clementella, interverranno Luca Federici (direttore Regione Umbria, coordinamento fondi Pnrr), Maria Carmela Colaiacovo (presidente nazionale Confindustria alberghi), Giorgio Scassini (presidente BeFood), Massimo Caputi (presidente Terme Italia). Le conclusioni saranno dell’assessore regionale e vice presidente della Regione Umbria, Paola Agabiti, con la moderazione del giornalista e scrittore Andrea Di Consoli. L’evento si collega alla disponibilità di fondi Pnrr e investimenti privati – 50 milioni di euro stimati – che riguardano e riguarderanno nei prossimi mesi i comuni di Terni, San Gemini, Acquasparta, Montecastrilli e Massa Martana. «Ambiente, cultura, turismo, benessere, outdoor possono rappresentare strumenti per lo sviluppo del territorio – afferma il sindaco di San Gemini, Luciano Clementella -. Abbiamo voluto organizzare nella nostra città una iniziativa per informare sull’importanza dei finanziamenti pubblici e degli investimenti privati destinati ai nostri territori, in particolar modo il San Gemini sarà interessato da un investimento privato che trasformerà profondamente il Parco della Fonte, facendone un centro termale di primaria importanza. Tutti noi – conclude Clementella – siamo chiamati ad una nuova forma di collaborazione pubblico-privato complementare e non competitiva, finalizzata esclusivamente alla crescita economica, sociale e culturale delle nostre comunità».

