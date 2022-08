San Gemini: tre perdite d’acqua a Valle Antica. Vanno avanti da giorni

Gli animali di passaggio saranno anche contenti di abbeverarsi in quelle pozzanghere, ma non è certo il massimo – in un periodo di sostanziale siccità come quello che va avanti da diverse settimane – registrare ben tre perdite d’acqua nel raggio di poco più di un chilometro. Accade a San Gemini, nella zona di Valle Antica, e le perdite sono localizzate fra l’invaso del consorzio Tevere-Nera di San Bartolomeo e il bivio per il campo da golf. La situazione è tale dai primi giorni di agosto e, nonostante le segnalazioni, ad oggi le problematiche non sono state risolte. Da qui le richieste di residenti – e di chi si è reso conto dello spreco di risorsa idrica – perché gli interventi non tardino oltre.

