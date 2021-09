San Giustino, con la moto contro il mezzo dei rifiuti: grave un centauro 54enne

Serio incidente stradale nella tarda mattinata di martedì lungo la via Citernese, all’incrocio con via Adige, a San Giustino (Perugia).

Moto contro camion Sogepu

L’impatto è stato fra una moto con in sella un 54enne ed un mezzo da lavoro, un compattatore Sogepu. Il centauro, finito a terra, è stato soccorso dagli automobilisti in transito e quindi dagli operatori del 118 per il successivo trasporto all’ospedale di Città di Castello.

Operato e poi ricoverato

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Nazione‘, il 54enne ha riportato traumi piuttosto seri. Tanto da essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, per una prognosi complessiva superiore ai 40 giorni, salvo complicazioni. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia Locale sangiustinese, volti a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.