San Giustino, turista si perde di notte: ritrovata dall’Arma

Paura a San Giustino nella tarda serata di lunedì per la scomparsa di una turista 55enne, in vacanza da un paio di giorni nella frazione di Lama, allontanatasi per una passeggiata dal giardino dell’abitazione in cui alloggiava, tra l’altro in abiti leggeri, pochi minuti prima che si scatenasse un violento temporale. Intorno alle una di notte la donna è stata rintracciata a Celalba, grazie alle ricerche attivate dai carabinieri della stazione di San Giustino e del Nor della Compagnia di Città di Castello.

La vicenda

Erano stati i proprietari di casa a preoccuparsi, iniziando a cercare la donna nelle vie limitrofe e lungo il vicino percorso verde, spaventati anche per il fatto che la 55enne, oltre a non conoscere la zona, avesse anche problemi nell’esprimersi. Alle 22.30 circa è quindi partita la segnalazione alla centrale operativa di Città di Castello. La turista, dopo oltre due ore di ricerche alle quali hanno collaborato anche alcuni abitanti del posto, è stata finalmente rintracciata in stato confusionale ma in buone condizioni generali di salute: aveva perso l’orientamento. Sottoposta ad un controllo medico che ne ha attestato le buone condizioni, è stata quindi riaffidata ai suoi cari.