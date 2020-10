San Sisto: «Degrado ‘origine’ dei problemi»

di A.B.

Tra abbandono e incuria di parchi e strade, la zona residenziale di San Sisto, a Perugia, continua ad essere al centro di tante polemiche che si riscontrano via social, come dimostra il post di Marko Hromis, segretario del locale circolo del Pd.

«Contesto che non aiuta»

La protesta già discussa diversi mesi fa e rilanciata nelle ultime ore da parte dei residenti, denuncia come «le cose stanno peggiorando di giorno in giorno, a partire dallo stato vergognoso in cui riversano strade e marciapiedi, all’incuria di aree verdi frequentate da famiglie con bambini, con immondizia sparsa in giro e bidono rotti, sporchi e persino bruciati. Qui oltre alle mancanze delle istituzioni, c’è una crescente maleducazione e inciviltà che si sta insinuando sempre di più in molti abitanti», commenta un residente. Dai feedback dei tanti concittadini, si deduce inoltre che «questa situazione di degrado era presente fin da prima dell’emergenza coronavirus. È ora di fare qualcosa o di ammettere l’incapacità di affrontare i problemi e saperli risolvere».