San Valentino Terni: «Eventi nel segno dell’amore, della vita, della pace»

«Dall’amore, alla vita, alla pace». Partendo da questo messaggio è stato creato, in collaborazione dal Comune di Terni e dalla Diocesi, il cartellone degli eventi Valentiniani 2023 presentato venerdì mattina nella Curia vescovile. «Il momento che stiamo vivendo è carico di preoccupazioni e tensioni – ha sottolineato il vescovo Francesco Antonio Soddu – con all’orizzonte una guerra che ferisce le relazioni e mette a repentaglio il valore della pace. Pertanto intendiamo caratterizzare le festività in onore di San Valentino, attraverso un percorso orientato a riconsiderare l’amore, la vita, la pace. Quest’anno, sono le associazioni e i movimenti ecclesiali della nostra Diocesi che ringraziamo, ad offrire le manifestazioni in calendario, avendo preso in considerazione la tematica che caratterizza le festività attuali».

IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI (.pdf)

Gli appuntamenti religiosi

Molti, come di consueto gli appuntamenti religiosi a partire dalla ‘Rievocazione storica del martirio di San Valentino, sabato 4 febbraio alle 17.30 nella Basilica per poi proseguire domenica 5 con la ‘Giornata della vita’ e la ‘Festa della promessa’ alle 17 sempre nella Basilica. Sabato 11 febbraio in Cattedrale, alle 17.30 si celebrerà la ‘Giornata del malato’, mentre dalle 21 la veglia di preghiera con l’urna di San Valentino. Domenica 12 febbraio in Cattedrale, alle 10 verrà celebrato il solenne pontificale dal vescovo Francesco Antonio Soddu e a seguire la processione per le vie della città. Martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, nella Basilica alle 11, il vescovo celebrerà la messa solenne e al termine della cerimonia religiosa verrà inaugurata una nuova vetrata artistica realizzata dagli studenti del liceo artistico ‘Metelli’ di Terni, donata dal Lions club San Valentino. Alle 18 nella Basilica ci sarà la benedizione e la consegna dei cuori a San Valentino, risultato di laboratori per bambini. Infine, alle 21 sempre nella Basilica, la nomina ad ambasciatrice di San Valentino della pianista Cristiana Pegoraro. Tra gli altri eventi, domenica 19 alle 11 in Basilica, la festa per il venticinquesimo di matrimonio e domenica 26 alle 11 quella per il cinquantesimo.

VIDEO

Le parole del Vescovo, del sindaco e dell’assessore regionale al turismo

La Camera dei Deputati e MSC crociere

«Dopo gli anni della pandemia – ha detto il sindaco Leonardo Latini – torniamo finalmente a celebrare il Santo Patrono in maniera piena e gioiosa e ora più che mai la festa del nostro Santo deve essere un elemento di unione tra tutti i ternani e un motivo d’orgoglio per la nostra città capace di mostrare il meglio di sé a tutti coloro che la visiteranno e capace soprattutto, attraverso il suo patrono, di lanciare un messaggio d’amore, di vita e di pace, come ha giustamente e opportunamente sottolineato il vescovo Soddu. Ritengo molto importante la sinergia che abbiamo avviato con la Diocesi per la rivalutazione storica e religiosa della figura di San Valentino come elemento identitario della nostra comunità. Allo stesso tempo altrettanto importante è avere al nostro fianco la Regione Umbria che ci consentirà di far conoscere San Valentino di Terni attraverso importanti e mirati investimenti promozionali». Per l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli, «Il San Valentino 2023 a Terni intende essere l’inizio di un percorso importante, attraverso il quale proviamo a far partire una nuova narrazione di San Valentino a Terni, in Italia e in tutto il mondo, con iniziative che sperimentiamo per la prima volta, ma che sono destinate a ripetersi, come UmbriaLibri love, il premio San Valentino negli Stati Uniti, il premio letterario nazionale Raccontami l’amore e ad altre iniziative ormai consolidate come Cioccolentino o gli addobbi luminosi quest’anno particolarmente curati. Insieme a tutto questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che hanno partecipato, anche attraverso il nostro bando, ad arricchire il cartellone degli eventi, facendo diventare davvero il San Valentino di Terni un racconto a più voci, da parte di tutta la città. Nei prossimi giorni avremo modo di parlare molto di San Valentino di Terni in giro per l’Italia, a cominciare dall’8 febbraio quando abbiamo in programma una conferenza stampa alla Camera dei Deputati nel corso della quale oltre ad illustrare il programma a livello nazionale, faremo anche il punto su un progetto legato al cinema e al Santo Patrono di Terni. Infine il 13 febbraio saremo alla Bit di Milano per parlare di un’altra iniziativa da realizzare insieme a MSC crociere sempre legata a San Valentino e ai Terni».

La promozione turistica

L’assessore regionale al turismo Paola Agabiti è intervenuta ricordando l’impegno da parte della Regione nella promozione della città di San Valentino «per riportare Terni alla centralità che merita. Dopo il successo di pubblico e critica dell’edizione di dicembre di UmbriaLibri a Terni, in occasione delle festività di San Valentino abbiamo voluto proporre la rassegna UmbriaLibri love, in programma nelle sale della Biblioteca comunale dal 10 al 12 febbraio. Inoltre, fino al prossimo 18 febbraio andrà in onda sui canali Sky uno spot di promozione del territorio ternano – ‘Amala a San Valentino, vivila tutto l’anno’ – con l’obiettivo di attrarre turisti da tutta Italia e non solo. Uno spot di 20 secondi in cui vengono mostrate le peculiarità e la storia della città di San Valentino e il meraviglioso equilibrio di una città sospesa tra arte, spiritualità e natura».

VIDEO

Lo spot ‘Amala a San Valentino, vivila tutto l’anno’

FOTO