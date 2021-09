Cani a San Venanzo: ‘stretta’ del sindaco. Firmata ordinanza

Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,5 metri e non abbandonare in spazi pubblici – o di uso pubblico – le deiezioni. Queste le indicazioni contenuti in un’ordinanza firmata dal sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli: le prescrizioni sono per i possessori di cani in relazioni alla loro conduzione in aree ed esercizi aperti alla cittadinanza come giardini, parchi, piste pedonali ed aree verdi. Il provvedimento è valido in strade, piazze, marciapiedi, accessi alle abitazioni e qualsiasi luogo accessibile alle persone. Infine nell’atto si chiede di portare con sé paletta e sacchetto per asportazione/contenimento delle feci animali.

