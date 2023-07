San Venanzo festeggia una nuova centenaria, nonna Ida. «Testimone di momenti storici»

Festa a San Venanzo per una donna che ha raggiunto un traguardo importante, il compimento dei 100 anni nella giornata di domenica. La nuova centenaria è nonna Ida Bastiani: «Un giorno speciale per tutta la comunità. «Festeggiamo Ida – le parole del sindaco Marsilio Marinelli – una cara cittadina che ha vissuto e contribuito alla crescita del nostro amato comune per un intero secolo. Il suo lungo cammino di vita è stato e sarà testimone di momenti storici, cambiamenti e progressi e tutti noi dovremmo fare prezioso tesoro della sua memoria storica. Che questa giornata sia colma di felicità e momenti indimenticabili».

