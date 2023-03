San Venanzo in lutto per la morte di un papà di 39 anni

Profondo cordoglio e sgomento a San Venanzo (Terni) per la morte di un giovane padre di 39 anni, scomparso nella giornata di venerdì. L’uomo si sarebbe tolto la vita con un colpo di arma da fuoco: gli accertamenti di rito sono stati eseguiti dai carabinieri ma non ci sarebbero particolari dubbi sulla tragica dinamica. La notizia ha destato enorme dolore nella piccola comunità sanvenanzese che si è stretta attorno ai familiari del giovane padre di famiglia, in testa il sindaco Marsilio Marinelli. «Tutta la nostra comunità – ha scritto il primo cittadino via social – è in lacrime, sbigottita. Ora rispetto, silenzio, e per chiedere, la preghiera».

