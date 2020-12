Sangemini, nuovi investitori per Acque Minerali d’Italia

di F.L.

Dopo mesi e mesi di attesa è arrivato il momento della verità sulle sorti del gruppo Acque Minerali d’Italia e con esso della Sangemini-Amerino. L’occasione l’incontro convocato per lunedì pomeriggio dal ministero dello sviluppo economico tra istituzioni, azienda e sindacati, a cinque giorni dal termine di presentazione, per la società delle acque minerali, del piano concordatario davanti al tribunale di Milano. Presentazione avvenuta effettivamente il 23 dicembre. La novità emersa nelle prime battute del tavolo sarebbe l’entrata ‘in gioco’, per tutto il gruppo Ami, di due investitori di rilevanza nazionale – uno intermediario e l’altro finanziario – pronti a sostenere il piano di rilancio e riorganizzazione. Di nomi, al momento, non ne sarebbero stati fatti, almeno ufficialmente, da capire anche questo intervento che effetti avrà sugli stabilimenti umbri. C’è inoltre da attendere il via libera al piano da parte del giudice, che dovrebbe avvenire nella seconda metà di gennaio.

