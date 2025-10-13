Novità informatica nel Ternano nell’ambito degli interventi previsti dal Pnrr in ambito sanitario. In avvio c’è la migrazione verso il nuovo sistema regionale del laboratorio analisi, in particolar modo per il ritiro online dei referti.

La partenza ci sarà da martedì 14 ottobre e per alcuni mesi conviveranno due portali, come spiegano la Usl Umbria 2 e l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’. «Se hai effettuato il prelievo da martedì 14/10/2025 (incluso) in un centro prelievi dei comuni del Distretto di Terni (Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone) per scaricare il tuo referto accedi al nuovo portale regionale cliccando al link sottostante

https://referti-laboratorio.regione.umbria.it/».

«In tutti gli altri casi (quindi se hai effettuato un prelievo nel Distretto di Foligno, Distretto di Spoleto, Distretto Valnerina, Distretto di Narni-Amelia, Distretto di Orvieto e nel Distretto di Terni fino a lunedì 13 ottobre 2025 incluso) clicca sul link https://refertionline.uslumbria2.it/nm/login/login.php. L’introduzione della nuova tecnologia produrrà vantaggi per i cittadini in termini di efficienza e rapidità nella ricezione dei referti di laboratorio», viene specificato.

«Per tutti i cittadini dell’Umbria sarà infatti attivato e messo a disposizione un unico portale regionale di ritiro referti accessibile da personal computer e telefono cellulare (oggi ogni azienda ne ha uno). Tutte le aziende del Ssr avranno quindi lo stesso sistema di gestione del laboratorio di analisi; questo garantisce un miglioramento in termini di efficienza e costi di gestione rispetto all’attuale situazione che prevedeva 4 sistemi separati. L’unificazione del sistema di gestione garantirà infine una maggiore flessibilità nell’organizzazione dei laboratori a servizio del Sistema sanitario regionale».

«Si ricorda a tutti i cittadini che i referti del laboratorio di analisi possono essere scaricati dal Fascicolo Sanitario Elettronico accedendo (previa autenticazione con SPID o CIE) da cellulare alla app Umbria Facile o al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Umbria. L’Azienda Usl Umbria 2, certa della comprensione dei cittadini, si scusa per eventuali disagi che potrebbero verificarsi nella prima fase di passaggio tra vecchio e nuovo portale. Uno staff tecnico è al lavoro per limitare disservizi e garantire la piena efficienza nella continuità dell’erogazione del servizio. In caso di difficoltà nel ritiro dei referti è possibile scrivere una email al seguente indirizzo: [email protected]».