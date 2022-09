Sanità e terza età: Spi Cgil Terni organizza la festa ‘Liberetà’ in largo Micheli

Torna a Terni la festa provinciale di Liberetà, lo storico mensile dello Spi Cgil. L’appuntamento è per venerdì 9 settembre, in largo Filippo Micheli a partire dalle ore 17. Dopo un’apertura all’insegna dell’intrattenimento musicale, il programma prevede alle ore 18 una tavola rotonda sul tema caldo della difesa della sanità pubblica. ‘Difendiamo la sanità pubblica’ è il titolo scelto per il confronto al quale prenderanno parte Attilio Romanelli, segretario generale dello Spi Cgil Umbria, Claudio Cipolla, segretario generale della Camera del Lavoro di Terni, Maria Rita Paggio, segretaria generale dello Spi Cgil dell’Umbria e Andrea Filippi, segretario generale della Cgil Medici nazionale. Le conclusioni saranno affidate a Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi Cgil nazionale. La serata proseguirà poi con la musica di Enrico Capuano e Tammuriatarock.

