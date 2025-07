Prosegue il dibattito in merito alla sanità nel territorio del Ternano. A prendere posizione dopo gli ultimi accadimenti è il consigliere di Terni Masselli Sindaco Valdimiro Orsini.

«In merito al recente incontro svoltosi al Parco di Cardeto tra la presidente della Regione Proietti, alcuni membri della giunta di Palazzo Donini ed i cittadini ternani esprimo il ringraziamento per la presenza a Terni, sottolineo però come nell’occasione il mancato invito al sindaco ed al presidente della Provincia Stefano Bandecchi abbia rappresentato un grave sgarbo istituzionale verso la città di Terni. In sostanza – il giudizio – non è stato detto nulla di importante nell’incontro per quanto riguarda le priorità della città e della provincia; stata proposta solo una narrazione da bravi scolaretti da parte dei soggetti politici presenti, senza individuare nessuna soluzione concreta né per la sanità, né per migliorare i collegamenti ferroviari e stradali del territorio ternano».

Per Orsini «i bisogni e le priorità vanno individuati attraverso un confronto costante con la comunità ternana. La città di Terni non può continuare ad essere umiliata rispetto ad altri territori, sia regionali che limitrofi. Non c’è bisogno di una guerra di campanile per rispondere ai bisogni della città, alla quale va riconosciuto quello che le spetta per la sua collocazione geografica e per la sua consistenza demografica. Prima di fare l’ospedale di Narni-Amelia va realizzato il nuovo ospedale di Terni, sulla cui realizzazione la presidente Proietti e la giunta regionale non hanno nemmeno un’idea in merito. Tutto questo non per fare polemica ma perché l’ospedale di Narni – Amelia deve lavorare in sinergia ed in rapporto con l’ospedale di Terni. Quindi senza il nuovo ospedale di Terni non ha senso la costruzione dell’ospedale di Narni-Amelia. Basta – conclude – con la logica di affrontare le questioni partendo dalla coda e per una volta partiamo dalla testa e realizziamo innanzitutto il nuovo ospedale di Terni».