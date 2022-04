Sant’Anatolia: fuori strada con l’auto. Ferito un 26enne

Incidente stradale autonomo, nella tarda mattinata di lunedì, a Sant’Anatolia di Narco (Perugia) nei pressi dello svincolo per la ss 685 delle Tre Valli Umbre. Un uomo di 26 anni originario di Pisa ha perso il controllo della propria autovettura, finendo fuori strada. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Spoleto dove gli sono state riscontrate alcune fratture: non è comunque in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Spoleto mentre per le operazioni di messa in sicurezza c’erano i vigili del fuoco del distaccamento spoletino.

