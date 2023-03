Sant’Enea: punta la pistola contro barista. Rapina da 100 euro

Intorno alle 16 di mercoledì un uomo incappucciato e armato di pistola è entrato in un bar di Sant’Enea, a Perugia. Il soggetto ha puntato l’arma contro la titolare del locale, facendosi consegnare i soldi presenti in cassa – un centinaio di euro – per poi fuggire di corsa dalla scena. Immediate, dopo l’allarme lanciato dalla poveretta, visibilmente scossa, le indagini della polizia di Stato di Perugia, fondate sulle testimonianze acquisite e su eventuali immagini di impianti di videosorveglianza. Le ricerche proseguono per dare un nome e un volto al rapinatore.

