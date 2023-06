Santopadre premiato a Roma: «Il cuore mi dice di continuare, l’imprenditore meno»

Massimiliano Santopadre ha ricevuto a Roma il premio per la carriera ‘Europa, sport, cultura, sociale e impresa etica’. La consegna si è tenuta presso la prestigiosa sala Esperienza Europa ‘David Sassoli’ a Roma alla presenza di allenatori e imprenditori. Nella motivazione si legge: «Un esempio per la dedizione, la passione, il fair play ed il grande spirito di squadra. Valori che hanno caratterizzato la sua vita di dirigente sportivo e di cui è messaggero nella società civile, nazionale ed internazionale». Ancora presto per capire se si tratti o meno dell’ultima onorificenza da presidente del Perugia.

Il futuro societario

Massimiliano Santopadre ha commentato così la retrocessione: «Quando si retrocede il maggior responsabile è il presidente, evidentemente si sono sbagliate le scelte. Prima si parlava di positività: ecco noi non siamo mai riusciti a ritrovarla perché abbiamo sempre rincorso e alla fine i ragazzi sono ‘scoppiati’». Ha poi dato un messaggio sulla gestione del gruppo: «Ognuno nel proprio ruolo deve portare qualcosa in più per legare con le altre componenti, se si crea questa sinergia allora un campionato ‘normale’ può diventare di alto livello. Non si deve trovare per forza un capro espiatorio». Chiusura con uno sguardo al futuro: «Vediamo che succede. Il mio cuore dice di continuare, l’imprenditore meno. Il calcio negli ultimi anni è cambiato molto». Innanzitutto serve capire le intenzioni dell’uomo di Fiano Romano. Poi si potrà individuare l’acquirente. Serve diffidare da Ferrero e simili, voci che restano tutto fumo e niente arrosto. Nomi grossi e molto chiacchierati, con trattative che non andranno però mai in porto. Se qualcuno c’è, si muove nell’ombra e valuta attentamente tutto prima di uscire allo scoperto. Serve pazienza e calma per trattare bene l’acquisto di una società anche se il tempo è tiranno.