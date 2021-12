Sasu Umbria, conferme per la presidenza

Il Soccorso alpino e speleologico Umbria (Sasu), dopo le elezioni di giovedì, ha visto riconfermarsi alla presidenza Matteo Moriconi e alla vicepresidenza Lucia Urbani e Federico Paperini.

Moriconi: «Sempre presenti nelle emergenze e vicino ad ogni singola persona»

«Ringrazio l’assemblea per la rinnovata fiducia all’intera presidenza – ha detto Moriconi – segno che molto obiettivi sono stati raggiunti ed altri sono già in fase di programmazione e attuazione. La mia riconoscenza va ai vicepresidenti, indispensabile supporto e motivo di costante confronto. Ringrazio la direzione regionale ed ogni singolo soccorritore, tecnico, operatore, sanitario, addetto alla logistica: il capitale umano del Sasu che ci consente di essere, permettetemi la piccola autocelebrazione, un’eccellenza nell’ambito del soccorso in ambiente impervio e ipogeo, sempre presente nelle emergenze e vicino ad ogni singola persona che richiede il nostro intervento».