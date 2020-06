Scatenato a Monteluce, in manette un 19enne

La segnalazione, proveniente da Monteluce, parlava di un giovane in forte stato di agitazione che brandiva una bottiglia e minacciava chiunque si trovasse di fronte. Per questo nella notte fra giovedì e venerdì gli agenti della Volante di Perugia si sono portati subito sul posto e si sono trovati di fronte, di fatto, una furia.

Incontenibile

Il ragazzo – un 19enne albanese senza fissa dimora, irregolare in Italia, con numerosi precedenti e infine ubriaco – ha aggredito i poliziotti a calci e pugni, tirandogli contro tutto ciò che aveva con sé – compreso il telefono cellulare – e sputando contro gli operatori della polizia di Stato.

Sangue freddo

Per bloccarlo senza che nessuno si facesse male, sono serviti pazienza e sangue freddo. Ma alla fine gli agenti della Volante ci sono riusciti e lo hanno trovato pure in possesso di un coltello piuttosto lungo, contenuto in un apribottiglie a serramanico. Per il 19enne è scattato l’arresto in flagrante per resistenza, tentate lesioni aggravate e minacce a pubblico ufficiale. Scontata anche la denuncia a piede libero per porto d’armi e oggetti atti ad offendere.