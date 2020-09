Scheggino, il nuovo sindaco è Dottori

È Fabio Dottori (‘Uniti per Scheggino’), già vicesindaco di Paola Agabiti, il nuovo sindaco di Scheggino. Ha avuto la meglio sugli altri due candidati, Carlo Stefanelli de ‘L’altra Italia’ e Bonaventura Benedetti (‘Collaboriamo per Scheggino’). Dottori ha ottenuto il 67,09% (pari a 184 voti), Benedetti il 23,62% (64 voti) e Stefanelli l’8,49% (23 voti). Sette seggi consiliari vanno alla lista del neo-sindaco, due a quella di Benedetti ed uno a Stefanelli. In totale a Scheggino hanno votato 291 cittadini (affluenza del 75,19%) con 13 schede nulle e 7 bianche.

