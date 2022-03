Prova nazionale master scherma Terni: trionfo Elena Benucci

Parte con il piede giusto l’avventura ternana nella quarta prova nazionale master di scherma. Elena Benucci trionfa nel palazzetto amico: l’atleta del Circolo Scherma Terni ha ottenuto la vittoria nel fioretto femminile (categoria 2) battendo nell’atto decisivo Maria Grazia Lattanzio del Club Scherma Bari. Non il primo successo per la classe ’69 a questi livelli. In casa Federscherma c’è soddisfazione per il debutto odierno: «Quest’oggi la presenza del pubblico, anche se limitata al 60%, ha portato un caldo e vivace supporto a tutti gli atleti impegnati in questa competizione. Domani – le parole del consigliere Luca Salis – sarà la volta degli atleti impegnati nel circuito europeo di Sciabola, già arrivati in città: speriamo di aver creato la giusta curiosità anche ai cittadini ternani». I vincitori di giornata sono Gabriele Vincenzi, Edoardo Munzone, Wei Liqin, Francesca Tessari, Federico Bollati, Paolo Belli, Giuseppe Amadeo Marino, Roberta Annicchiarico, Veronica De Cicco, Costanza Drigo, Margherita Camerin e Francesca Attianese.

