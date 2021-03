Scherma, Vardaro in forma a Doha: 100% vittorie nella poule

Un’ottima giornata per Elisa Vardaro in terra asiatica in occasione del Grand Prix Fie di Doha, in Qatar, sede della prima gara di coppa del mondo per i fiorettisti dopo lo stop per il Covid-19. L’atleta folignate del Circolo Scherma Terni ha infatto completato con il 100% di vittorie la poule numero 19 che la vedeva contrapposta a Laeticia Jorgensen, Noha Hany, Sena Hong, Nicole Pustilnik e Karin Miyawaki: una performance che le ha consentito di accedere al tabellone principale di domenica. Ripartirà dal confronto tutto tricolore con Francesca Palumbo nel tabellone delle 64. Previsto anche l’atteso ritorno di Alessio Foconi, anche lui in pedana domani: il fuoriclasse del CST affronterà Tyvan Bibard in avvio di mattinata, poi il prosieguo della manifestazione con la speranza di riprendere con un podio. Ad accompagnarli nell’avventura qatariora c’è il maestro Filippo Romagnoli.

