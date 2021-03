Scherma, ripartenza con ko ai 64esimi per Alessio Foconi

Un ottimo sabato per Elisa Vardaro in terra asiatica in occasione del Grand Prix Fie di Doha, in Qatar, sede della prima gara di coppa del mondo per i fiorettisti dopo lo stop per il Covid-19. L’atleta folignate del Circolo Scherma Terni ha infatto completato con il 100% di vittorie la poule numero 19 che la vedeva contrapposta a Laeticia Jorgensen, Noha Hany, Sena Hong, Nicole Pustilnik e Karin Miyawaki: una performance che le ha consentito di accedere al tabellone principale di domenica. Per lei e Alessio Foconi tuttavia è arrivata l’eliminazione già in mattinata.

Domenica negativa

Doppia eliminazione immediata invece nella giornata di domenica. La Vardaro è stata estromessa nel tabellone delle 64 dalla connazionale Francesca Palumbo, vincitrice per 15-11 nel confronto tutto tricolore. Stesso destino per il fuoriclasse del CST, Alessio Foconi: il fiorettista ha perso nei 64esimi dal francese Tyvan Bibard per 15-14. Ripartenza senza podio dunque per il fuoriclasse ternano. Ci sarà modo di rifarsi, soprattutto in ottica Tokyo.