Scherma, la ternana Giovannelli sul tetto d’Italia tra le under 20

Grande soddisfazione per la scherma ternana nella giornata di mercoledì. Un’atleta umbra ha trionfato nella seconda giornata di gare dei campionati italiani cadetti e giovani in corso di svolgimento a Riccione: protagonista assoluta Vally Giovannelli che, tra le sciabolatrici, in terra romagnola ha battuto tutte le concorrenti per il gradino più alto del podio. La giovane – festeggerà i 20 anni il 18 agosto prossimo – in forza al Frascati Scherma ha sconfitto nell’atto decisivo per l’oro Mariella Viale della Champ Napoli per 15-13. In precedenza aveva eliminato Michela Landi del Club Scherma Napoli e la sorella Amelia per ritiro.

