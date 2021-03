Scherma, prima prova in vista di Tokyo: Lucarini protagonista

Prove di ripartenza per la scherma internazionale – in vista c’è l’appuntamento olimpico estivo di Tokyo – ad un anno esatto dall’ultima prova di coppa del mondo. A Budapest è in corso di svolgimento la contesa per sciabolatori e sciabolatrici: protagonista in terra ungherese anche la 22enne ternana delle Fiamme Rosse Lucia Lucarini. Per lei appuntamento con il ‘Gerevich Kovács Kárpáti’ è terminato ai 64esimi di finale dopo aver disputato un buon girone iniziale.

La ripresa

L’atleta nativa di Narni ha vinto cinque dei sei incontri nella poule iniziale con Dorottya Beviz (Ungheria), Aleksandra Shelton (Stati Uniti), Jornellys Velasquez (Venezuela), Pietra Chierighini (Brasile), Maria Belen Perez Maurice (Argentina) e Hyejung Choi (Corea del Sud). Per lei il 37° posto su 136 partecipanti. Poi la fase ad eliminazione diretta, dove la 22enne è stata eliminata dalla francese Margaux Rifkiss per 15-14. A rappresentare l’Italia anche Irene Vecchi, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Michela Battiston, Giulia Arpino, Benedetta Baldini, Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili.