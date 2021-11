Scherma, Santarelli bronzo in coppa del mondo a Berna

Torna con un bronzo individuale di qualità lo spadista folignate Andrea Santarelli dalla trasferta in terra svizzera per la coppa del mondo, la prima della stagione. A Berna l’atleta umbro ha conquistato il podio dopo aver battuto in sequenza lo statunitense Alen Hadzic (15-5), il russo Daniil Rudykh (15-13), l’ucraino Volodymyr Stankevych (15-11) e l’ungherese Daniel Berta (15-12); a stopparlo in semifinale il venezuelano Ruben Limardo Gascon per 10-9. «È stata una gara dura, dall’inizio un po’ altalenante, ma il podio è una grande soddisfazione. C’è un po’ di rammarico per aver perso la semifinale che mi sono giocato sino in fondo, ma come avvio di stagione, però, ci può stare», il commento del classe 1993.

