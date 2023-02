Un furgone ed un’auto sono rimasti coinvolti in un incidente nel pomeriggio di lunedì lungo la variante 77 non distante dallo svincolo di Colfiorito, in direzione Foligno. Tre persone interessate, una delle quali trasportata con l’ausilio dell’elisoccorso all’ospedale di Ancona. Sul posto per la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco, con loro anche la polizia Stradale e l’Anas per il ripristino della viabilità.

