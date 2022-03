Sci: Luca Maria Fiorentino centra il ‘triplete’ a Campo Felice e guarda avanti

A Campo Felice (L’Aquila) è andato in scena il ‘Trofeo Smartdev – Comitato CLS – FISI’, terza e ultima tappa in vista dei prossimi campionati italiani di sci che si terranno dal 19 al 23 marzo all’Abetone (Toscana). Tre le discipline in gara per le categorie children, ragazzi e allievi: slalom speciale, slalom gigante e super G. Il ternano Luca Maria Fiorentino dello Sci Club Terminillo ha fatto ‘triplete’: 1° in slalom, 1° in gigante e 1° in super G, aggiudicandosi il trofeo regionale in tutte e tre le competizioni. Un ottimo biglietto da visita per i prossimi confronti nei tre distinti trofei nazionali: i campionati Italiani, il ‘Trofeo Pinocchio sugli sci’ dal 27 marzo al 1° aprile – manifestazione storica in cui nel 1985 trionfò Deborah Compagnoni, nel 2003 la grande Sofia Goggia e nel 2009 e 2011 Marta Bassino – ed infine il criterium italiano a squadre ‘Memorial Fosson’, dall’8 all’11 aprile a Pila (Val D’Aosta). Tante emozioni da gestire prima di incontrare i ‘giganti del nord’ (come li definisce nonno Libero, primo ‘maestro’ di Luca Maria) ma il giovane sciatore di Terni e il suo allenatore Angelo Martorelli hanno fiducia che con il duro lavoro e la costanza possano premiare.

