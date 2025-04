Dal primo pomeriggio di domenica 13 aprile non si hanno più notizie di Ever Zambelli, 39 anni, residente in una struttura protetta tra Pierantonio e Umbertide. A renderlo noto, dopo che i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia avevano informato sulla ricerca persona in atto, è l’amministratore di sostegno dell’uomo, l’avvocato Simona Botticelli.

Annuncio Pubblicitario

«Ever – spiega il legale – si è allontanato dalla propria abitazione intorno alle ore 13.30. A quanto risulta, l’ultimo avvistamento risalirebbe alla mattinata di lunedì 14 aprile in zona stazione Sant’Anna a Perugia. La scomparsa è stata denunciata alle forze dell’ordine per cui ogni segnalazione o informazione utile deve essere effettuata al 112 o ai numeri di emergenza».

«In base alle ultime informazioni – prosegue l’avvocato Botticelli -, al momento della scomparsa Ever indossava dei jeans, una t-shirt blu scura con una stampa chiara, un giubbotto blu scuro, sneakers bianche. Potrebbe indossare un paio di occhiali da vista. Aveva con sé cellulare, carica batterie e documenti. Attualmente il suo telefono risulta essere spento».

Annuncio Pubblicitario

«Caro Ever – è l’appello dell’amministratore di sostegno – se ti sei allontanato volontariamente, ti preghiamo di contattarci e di farci sapere che stai bene. Tutti i tuoi amici ti aspettano e sono pronti a riabbracciarti».