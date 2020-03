«Scuole e insegnanti, grazie di cuore»

di una mamma di Terni

Vi scrivo per segnalarle positivamente quanto stanno facendo le insegnanti dei miei figli. La grande frequenta l’istituto ‘Casagrande’ a Terni e già dalle settimane scorse gli insegnanti hanno dato il via alle video lezioni, i nostri ragazzi sono forse più preparati di noi genitori e dei loro insegnanti vista la mole di app e sistemi vari che usano. Chiaramente non è la lezione in carne ed ossa ma vedo impegno da ambo le parti. Il più piccolo frequenta le elementari ‘Benedetto Brin’ a Stroncone: devo dire grazie alle maestre, tutte, non solo perché inviano sul registro elettronico i compiti, ma alcune hanno telefonato a noi genitori per salutare i loro alunni. Credo che proprio i più piccoli saranno chiamati a raccontare questa pandemia mondiale che, purtroppo, stanno vivendo in prima persona. La vicinanza delle loro insegnanti può fare solo del bene in questo periodo anomalo. Grazie veramente, possono sembrare gocce nel mare ma credo e spero che non sia così. Restiamo a casa ancora un po’ nella speranza che i nostri sacrifici portino i risultati attesi.

