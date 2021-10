Se la prende con chi festeggia la laurea: 36enne finisce nei guai

Senza alcun motivo apparente, ha aggredito verbalmente un giovane che, in un bar della zona universitaria di Perugia, stava tranquillamente festeggiando la laurea di un amico. Poi, come se non bastasse, se l’è presa anche con altri ragazzi presenti nel locale e una di loro è stata addirittura colpita e spintonata dal soggetto. Una condotta, quella messa in atto da un 36enne – «naturalizzato italiano» precisa la questura – che è finita all’attenzione degli agenti della squadra Volante perugina, allertati dai presenti.

In attesa della polizia, chi c’era ha cercato di riportare alla calma il 36enne – fuori di sé e pronto a spintonare e colpire chiunque – e lui, per tutta risposta, ha chiarito che era ‘una persona molto conosciuta a Perugia’ e che ‘tutti dovevano portargli rispetto’. Gli accertamenti della polizia hanno fatto emergere una sfilza di precedenti: percosse, rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico Ufficiale. Per l’uomo è scattata una nuova denuncia per percosse.